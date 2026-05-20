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Cds – Inter, piace Provedel. Difesa, pista che porta a Solet si è raffreddata. Piacciono…
Il destino di Pepo Martinez è cambiato nel giro di qualche settimana. Il portiere sembrava destinato a lasciare Milano al termine della stagione, invece con molta probabilità sarà lui il titolare la prossima stagione.
Per il Corriere dello Sport, Martinez sarà il titolare. "E verrà affiancato da un vice esperto, che potrebbe essere il laziale Provedel. Più incertezza, invece, per il o i rinforzi in difesa. Vero che è stato raggiunto un accordo di massima con Muharemovic, ma il 50% sulla rivendita in mano alla Juventus complica tutto. Si è raffreddata probabilmente definitivamente la pista Solet. Ciò significa che il mirino si è spostato su un altro profilo. Vuskovic e Araujo piacciono molto ma hanno costi inaccessibili".
(Corriere dello Sport)
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