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fcinter1908 calciomercato mercato inter Cds – Inter, piace Provedel. Difesa, pista che porta a Solet si è raffreddata. Piacciono…

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Cds – Inter, piace Provedel. Difesa, pista che porta a Solet si è raffreddata. Piacciono…

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Martinez verrà affiancato da un vice esperto, che potrebbe essere il laziale. In difesa si raffredda la pista che porta a Solet
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Il destino di Pepo Martinez è cambiato nel giro di qualche settimana. Il portiere sembrava destinato a lasciare Milano al termine della stagione, invece con molta probabilità sarà lui il titolare la prossima stagione.

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Per il Corriere dello Sport, Martinez sarà il titolare. "E verrà affiancato da un vice esperto, che potrebbe essere il laziale Provedel. Più incertezza, invece, per il o i rinforzi in difesa. Vero che è stato raggiunto un accordo di massima con Muharemovic, ma il 50% sulla rivendita in mano alla Juventus complica tutto. Si è raffreddata probabilmente definitivamente la pista Solet. Ciò significa che il mirino si è spostato su un altro profilo. Vuskovic e Araujo piacciono molto ma hanno costi inaccessibili".

(Corriere dello Sport)

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