Per il Corriere dello Sport, Martinez sarà il titolare. "E verrà affiancato da un vice esperto, che potrebbe essere il laziale Provedel. Più incertezza, invece, per il o i rinforzi in difesa. Vero che è stato raggiunto un accordo di massima con Muharemovic, ma il 50% sulla rivendita in mano alla Juventus complica tutto. Si è raffreddata probabilmente definitivamente la pista Solet. Ciò significa che il mirino si è spostato su un altro profilo. Vuskovic e Araujo piacciono molto ma hanno costi inaccessibili".