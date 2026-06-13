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Inter, Hornicek: “Interesse grandi club? Mi rende felice, è una ricompensa. Mi aspetto che…”

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Intervistato da Idnes, il portiere ha parlato del suo futuro commentando le voci dell'interesse dei grandi club
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

È recente la notizia del forte interesse dell'Inter nei confronti di Lukáš Hornicek, portiere della nazionale ceca e del Braga. Intervistato da Idnes, il portiere ha parlato del suo futuro commentando le voci dell'interesse dei grandi club, tra cui anche l'Inter.

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Tornerai a Braga dopo il campionato?

"Sì, me lo aspetto. Tornerò sicuramente per la preparazione pre-campionato e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".

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Getty Images

Beh, proprio ora: stanno scrivendo dell'interesse dei grandi club. Cosa ne pensi?

"Mi rende molto felice. È una ricompensa per un lavoro di lunga data. Sono estremamente grato. Non a tutti capita di essere così popolari e di parlare così tanto di me. Sì, è una bella sensazione".

(Idnes.cz)

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