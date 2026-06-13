È recente la notizia del forte interesse dell'Inter nei confronti di Lukáš Hornicek , portiere della nazionale ceca e del Braga. Intervistato da Idnes , il portiere ha parlato del suo futuro commentando le voci dell'interesse dei grandi club, tra cui anche l'Inter.

"Mi rende molto felice. È una ricompensa per un lavoro di lunga data. Sono estremamente grato. Non a tutti capita di essere così popolari e di parlare così tanto di me. Sì, è una bella sensazione".