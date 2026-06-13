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Musmarra sul mercato: “Non vedo perché l’Inter debba fare un favore alla Juve cedendo…”

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Alfio Musmarra ha commentato le ultime voci circa un possibile coinvolgimento di Carlos Augusto nelle discussioni tra Inter e Juventus
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato le ultime voci circa un possibile coinvolgimento di Carlos Augusto nelle discussioni tra Inter e Juventus, che coinvolgono anche Frattesi e Cambiaso:

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"Leggevo dell'asse Inter-Juve e con un nuovo nome, che è quello di Carlos Augusto. Per quale motivo l'Inter dovrebbe dare Carlos Augusto alla Juventus? Sinceramente non capisco questa cosa. Per l'Inter Carlos Augusto è un giocatore molto importante, quest'anno avrà molto più minutaggio come chiedeva il ragazzo. Per me come braccetto è diventato ancora più forte e determinante rispetto a quando è arrivato.

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Perché l'Inter dovrebbe darlo alla Juve? Scambiandolo per Cambiaso? Mi sembra qualcosa di strano. Faccio fatica a delineare un'operazione di questo tipo. Se ci fosse Frattesi-Cambiaso, se non arriva Palestra, allora ancora ancora ci sarebbe una logica, con Carlos Augusto non ne vedo neanche mezza di logica se non fare un favore alla Juve. Non vedo perché l'Inter debba fare un favore alla Juve, al di là dei rapporti tra Marotta e Carnevali, mi sembra una non operazione"

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