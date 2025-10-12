FC Inter 1908
Inter, possibile cessione a sorpresa a gennaio: “E il suo addio permetterebbe l’arrivo di…”

Non solo Yann Bisseck: c'è un altro nome in casa Inter che potrebbe salutare nella sessione di mercato di gennaio secondo il Corriere dello Sport
Marco Astori
Con gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf, è aumentata sia a livello numerico che a livello tecnico la concorrenza in mezzo al campo nell'Inter. E Piotr Zielinski, che già l'anno scorso non è riuscito a ritagliarsi grandissimo spazio anche a causa degli infortuni, anche con Chivu sta facendo fatica ad imporsi.

Non è escluso quindi che, secondo il Corriere dello Sport, l'ex Napoli possa valutare un possibile addio già nel mercato di gennaio: "Ciò che è certo è che al momento non è da scartare l'ipotesi di una separazione anche prima della prossima estate. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2028 a 4,5 milioni a stagione.

Lo scoglio è ovviamente l'ingaggio: difficilmente troverà club disposti a corrispondergli la stessa cifra, ma la voglia di giocare di più potrebbe convincerlo a rivedere le sue aspettative economiche. A gennaio insieme al suo entourage verrà fatto il punto della situazione. In caso di proposta giusta, potrebbe fare le valigie: la sua uscita potrebbe poi aprire all'arrivo di un mediano alla corte di Chivu".

