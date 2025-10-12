Con gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf, è aumentata sia a livello numerico che a livello tecnico la concorrenza in mezzo al campo nell'Inter. E Piotr Zielinski, che già l'anno scorso non è riuscito a ritagliarsi grandissimo spazio anche a causa degli infortuni, anche con Chivu sta facendo fatica ad imporsi.