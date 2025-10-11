Inter già da lavori in corso sul mercato in vista dell'estate 2026, quando i nerazzurri saranno chiamati ad alcune mosse strategiche

11 ottobre 2025

"Anche l’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione. L’idea di acquistare un portiere di livello assoluto è una priorità. I nomi di Meret e Caprile restano nella lista ma c’è anche un nuovo profilo che i nerazzurri stanno tenendo in considerazione. È quello di Noah Atubolu, classe 2002 in forza al Friburgo cercato anche dal Napoli prima di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic".

"All’ultimo Europeo Under 21 ha sfoderato grandi prestazioni che poi gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale maggiore. In Germania viene già etichettato come il possibile erede di Neuer Le caratteristiche sono la fisicità ma anche l’agilità. Ha un contratto fino al 2027. L’Inter ci sta pensando maniera molto concreta".

