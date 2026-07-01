"Chi vestirà i panni degli osservati speciali durante il periodo in Germania, come e più di Akinsamiro, sono Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin. Il figlio d'arte ha parecchie richieste ma allo stesso tempo ha espresso la ferma volontà di guadagnarsi un ruolo determinante nella squadra di Chivu. E l'ha confermato pure il ds nerazzurro Piero Ausilio: "L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato e ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa. Lui e Massolin faranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi insieme all'allenatore faremo delle valutazioni. Anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".