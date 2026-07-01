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Inter, in mezzo 5 intoccabili: “Massolin può giocarsi la permanenza. La soluzione ideale…”
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampo dell'Inter, sottolineando come nel reparto a disposizione di Cristian Chivu ci siano cinque giocatori pressoché intoccabili. Si legge:
"Chi vestirà i panni degli osservati speciali durante il periodo in Germania, come e più di Akinsamiro, sono Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin. Il figlio d'arte ha parecchie richieste ma allo stesso tempo ha espresso la ferma volontà di guadagnarsi un ruolo determinante nella squadra di Chivu. E l'ha confermato pure il ds nerazzurro Piero Ausilio: "L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato e ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa. Lui e Massolin faranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi insieme all'allenatore faremo delle valutazioni. Anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".
"(...) Scenario simile anche per l'ex Modena, che però sembra avere meno chances di permanenza e un nuovo prestito potrebbe diventare la soluzione ideale. Poi c'è Diouf, tornato utile per la sua duttilità e la possibilità di dirottarlo sulla fascia destra. E gli intoccabili? Calha e Miki all'ultimo anno di Inter, Barella, Zielinski e Sucic. Così il nuovo centrocampo nerazzurro si costruisce, sempre attorno alle proprie colonne".
(Fonte: Gazzetta.it)
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