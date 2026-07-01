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Mercato, Alaba si offre in Italia: no dell’Inter, ecco i motivi del rifiuto

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Il difensore austriaco, terminato ieri il suo contratto con il Real Madrid, è alla ricerca di una nuova squadra
Fabio Alampi Redattore 

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Attualmente impegnato al Mondiale con la sua Austria, David Alaba è ancora alla ricerca di una nuova squadra: ieri è ufficialmente terminato il suo contratto con il Real Madrid, e il difensore austriaco proseguirà altrove la sua carriera.

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Che il suo futuro possa essere in Italia? La Gazzetta dello Sport lo esclude, almeno per il momento, nonostante il giocatore e il suo entourage abbiano fatto qualche sondaggio: "Anche David Alaba ha bussato alla Serie A per dare un nome e uno stemma al terzo tassello di una carriera che finora ha già fruttato ben 35 trofei di club in bacheca tra Bayern Monaco e Real Madrid. Ha inizialmente bussato a Inter e Milan, ma nessuno dei due approcci ha portato fortuna al capitano dell'Austria. I nerazzurri non lo hanno considerato in virtù dei costi e delle necessità della rosa di Cristian Chivu, mentre i rossoneri lo avevano inserito in lista quando il Milan era vicino a inserire nell'organigramma societario Ralf Rangnick - il suo selezionatore in nazionale -, ma poi (almeno per ora) il suo nome non è più tornato in prima fila.

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Sondaggi per lui sono arrivati anche dalla Premier League (Manchester United), dalla Super Lig turca e dalla Mls statunitense, ma l'impressione è che la partita sia ancora aperta. Con un segnale di pericolo: il suo percorso a Madrid è stato costellato di stop per infortuni".

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