Non solo in entrata, il mercato dell'Inter sarà importante anche per le uscite. Diversi giocatori non rientrano nei piani del club e di Chivu, in particolare Kristjian Asllani e Benjamin Pavard. Entrambi sono reduci da prestiti e non saranno riscattati da Besiktas e Marsiglia. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l'agente Federico Pastorello è stato nella sede di Viale della Liberazione e ha ricevuto l'incarico di portare offerte per i due dopo il mancato riscatto da parte di Marsiglia e Besiktas.