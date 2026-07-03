Non solo in entrata, il mercato dell'Inter sarà importante anche per le uscite. Diversi giocatori non rientrano nei piani del club e di Chivu, in particolare Kristjian Asllani e Benjamin Pavard. Entrambi sono reduci da prestiti e non saranno riscattati da Besiktas e Marsiglia. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l'agente Federico Pastorello è stato nella sede di Viale della Liberazione e ha ricevuto l'incarico di portare offerte per i due dopo il mancato riscatto da parte di Marsiglia e Besiktas.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, incarico per Pastorello: portare offerte per Asllani e Pavard. Una pista da attenzionare
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Inter, incarico per Pastorello: portare offerte per Asllani e Pavard. Una pista da attenzionare
Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l'agente è stato nella sede nerazzurra e ha ricevuto l'incarico di portare offerte per i due
"Per Asllani e Pavard, valutati 12-15 milioni, si potrebbero concretamente aprire piste straniere, con particolare attenzione al campionato saudita".
(Sport Mediaset)
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