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Inter, incarico per Pastorello: portare offerte per Asllani e Pavard. Una pista da attenzionare

Inter, incarico per Pastorello: portare offerte per Asllani e Pavard. Una pista da attenzionare - immagine 1
Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l'agente è stato nella sede nerazzurra e ha ricevuto l'incarico di portare offerte per i due
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Pavard
Getty Images

Non solo in entrata, il mercato dell'Inter sarà importante anche per le uscite. Diversi giocatori non rientrano nei piani del club e di Chivu, in particolare Kristjian Asllani e Benjamin Pavard. Entrambi sono reduci da prestiti e non saranno riscattati da Besiktas e Marsiglia. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l'agente Federico Pastorello è stato nella sede di Viale della Liberazione e ha ricevuto l'incarico di portare offerte per i due dopo il mancato riscatto da parte di Marsiglia e Besiktas.

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"Per Asllani e Pavard, valutati 12-15 milioni, si potrebbero concretamente aprire piste straniere, con particolare attenzione al campionato saudita".

(Sport Mediaset)

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