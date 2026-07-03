Secondo quanto riporta Sacha Tavolieri, il club nerazzurro ha presentato la sua prima offerta per il giocatore

L'Inter accelera per Anan Khalaili. Dopo aver trovato un accordo verbale col giocatore, il club nerazzurro ha avviato i contatti con l'Union Saint-Gilloise. Da Viale della Liberazione è arrivata una prima offerta ufficiale al club belga. Secondo quanto riporta Sacha Tavolieri, l'Inter ha presentato finalmente la prima offerta per l'israeliano.