L'Inter accelera per Anan Khalaili. Dopo aver trovato un accordo verbale col giocatore, il club nerazzurro ha avviato i contatti con l'Union Saint-Gilloise. Da Viale della Liberazione è arrivata una prima offerta ufficiale al club belga. Secondo quanto riporta Sacha Tavolieri, l'Inter ha presentato finalmente la prima offerta per l'israeliano.
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Inter, ecco i dettagli della prima offerta per Khalaili: le cifre e la richiesta del Gilloise
Secondo quanto riporta Sacha Tavolieri, il club nerazzurro ha presentato la sua prima offerta per il giocatore
Nel dettaglio l'offerta dei nerazzurri è stata di poco più di 20 milioni di euro. Ma l'Union vuole un pacchetto che arrivi a 30 milioni. La trattativa è appena iniziata, la sensazione è che non si andrà troppo in là con i tempi, l'Inter vuole regalare al più presto a Chivu il sostituto di Dumfries.
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