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Sky – Chalobah, rifiutata seconda offerta Como! Chelsea fa sapere che…

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Il Como ha avanzato una seconda offerta al Chelsea per Trevoh Chalobah ma il club inglese ha rifiutato. La notizia è di Sky Sport
Matteo Pifferi Redattore 

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Il Como ha avanzato una seconda offerta al Chelsea per Trevoh Chalobah ma il club inglese ha rifiutato. La notizia è di Sky Sport che conferma come il Chelsea abbia fatto sapere che ci vogliono circa 35 mln di euro per prendere l'ex difensore del Crystal Palace.

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Chalobah è un obiettivo concreto anche dell'Inter e oggi i suoi agenti sono stati a Milano. Da vedere se ci sarà un contatto diretto con il club nerazzurro e anche da capire se il Como effettuerà un terzo rilancio.

Chalobah Chelsea
Getty Images

Sky Sport, però, aggiunge che il Como stia valutando anche altri profili per la difesa: Davinson Sanchez del Galatasaray, Oumar Solet dell'Udinese e Goncalo Inacio dello Sporting.

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