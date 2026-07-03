Il Como ha avanzato una seconda offerta al Chelsea per Trevoh Chalobah ma il club inglese ha rifiutato. La notizia è di Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio - 19:34

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Il Como ha avanzato una seconda offerta al Chelsea per Trevoh Chalobah ma il club inglese ha rifiutato. La notizia è di Sky Sport che conferma come il Chelsea abbia fatto sapere che ci vogliono circa 35 mln di euro per prendere l'ex difensore del Crystal Palace.

Chalobah è un obiettivo concreto anche dell'Inter e oggi i suoi agenti sono stati a Milano. Da vedere se ci sarà un contatto diretto con il club nerazzurro e anche da capire se il Como effettuerà un terzo rilancio.

Sky Sport, però, aggiunge che il Como stia valutando anche altri profili per la difesa: Davinson Sanchez del Galatasaray, Oumar Solet dell'Udinese e Goncalo Inacio dello Sporting.