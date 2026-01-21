A poco meno di due settimane dalla chiusura della finestra invernale, il mercato dell'Inter entra nel vivo.
Inter, incontro per Mlacic. Non solo Dibu Martinez: per il dopo Sommer altri 3 nomi
Il quodiano sportivo fa il punto della situazione in casa nerazzurra con le ultime sul calciomercato in entrata
Il club nerazzurro attende a Milano il classe 2008 Leon Jakirovic, che nei prossimi giorni sbarcherà nel capoluogo meneghine per le visite mediche e la firma.
Il Corriere dello Sport conferma la riapertura improvvisa della pista che porta a Mlacic, difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato: "Appuntamento fissato per la prossima settimana con il suo nuovo procuratore, Ramadani".
Movimenti anche tra i pali: all’Inter è stato proposto Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina. A fine stagione, ci sarà l’addio di Sommer e il club nerazzurro è alla ricerca di un portiere titolare: oltre a quello dell'argentino, sono già circolati i nomi di Vicario, Atubolu e Suzuki.
