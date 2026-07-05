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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, indizio di mercato? Khalaili fuori dalle due formazioni dell’USG nell’amichevole di oggi
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Inter, indizio di mercato? Khalaili fuori dalle due formazioni dell’USG nell’amichevole di oggi
L'esterno israeliano infatti non figura in nessuna delle due formazioni schierate da David Hubert in amichevole contro la Steaua Bucarest
Possibile indizio di mercato per l'Inter nella giornata di oggi. E' ormai risaputo come il club nerazzurro abbia scelto Anan Khalaili come successore di Denzel Dumfries sulla fascia destra.
E direttamente dal Belgio arriva una novità importante: l'esterno israeliano infatti non figura in nessuna delle due formazioni schierate da David Hubert in amichevole contro la Steaua Bucarest. Semplice scelta tecnica o dietro c'è di più?
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