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Inter, indizio di mercato? Khalaili fuori dalle due formazioni dell’USG nell’amichevole di oggi

Inter, indizio di mercato? Khalaili fuori dalle due formazioni dell’USG nell’amichevole di oggi - immagine 1
L'esterno israeliano infatti non figura in nessuna delle due formazioni schierate da David Hubert in amichevole contro la Steaua Bucarest
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Possibile indizio di mercato per l'Inter nella giornata di oggi. E' ormai risaputo come il club nerazzurro abbia scelto Anan Khalaili come successore di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

Inter, indizio di mercato? Khalaili fuori dalle due formazioni dell’USG nell’amichevole di oggi- immagine 2

E direttamente dal Belgio arriva una novità importante: l'esterno israeliano infatti non figura in nessuna delle due formazioni schierate da David Hubert in amichevole contro la Steaua Bucarest. Semplice scelta tecnica o dietro c'è di più?

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