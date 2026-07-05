Qual è il rischio su Khalaili? Il vantaggio è che hai trovato un accordo sull'ingaggio, ma era semplice da trovare per 1,5 milione a stagione: il rischio è che ti possano un po' prendere per la gola. Se prima erano 25, adesso possono diventare 28 perché gli altri hanno visto che tu avevi messo in preventivo 52-53 milioni per Palestra. Sarà molto importante non farsi prendere per la gola. Per Chalobah ieri Ludi ha chiarito di non aver fatto offerte e la verità sta qui: fin quando il Como non farà offerte, l'Inter avrà una corsia preferenziale.