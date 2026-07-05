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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Khalaili e il rischio gola. Stones? Gioca in A con 2 sigari. Ma solo un pazzo darebbe…”

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Pedullà: “Khalaili e il rischio gola. Stones? Gioca in A con 2 sigari. Ma solo un pazzo darebbe…”

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Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della trattativa per Anan Khalaili in casa Inter e anche della possibilità John Stones
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della trattativa per Anan Khalailiin casa Inter: "Bisogna che l'Inter risponda a quanto successo al due di picche per Palestra: io ho sempre mostrato ammirazione per il loro modo di fare mercato soprattutto quando non aveva un euro un cassa, anzi neanche mezzo.

Pedullà: “Khalaili e il rischio gola. Stones? Gioca in A con 2 sigari. Ma solo un pazzo darebbe…”- immagine 2

Qual è il rischio su Khalaili? Il vantaggio è che hai trovato un accordo sull'ingaggio, ma era semplice da trovare per 1,5 milione a stagione: il rischio è che ti possano un po' prendere per la gola. Se prima erano 25, adesso possono diventare 28 perché gli altri hanno visto che tu avevi messo in preventivo 52-53 milioni per Palestra. Sarà molto importante non farsi prendere per la gola. Per Chalobah ieri Ludi ha chiarito di non aver fatto offerte e la verità sta qui: fin quando il Como non farà offerte, l'Inter avrà una corsia preferenziale.

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Per Stones vi ribadisco quanto chiede lui per ogni tipo di esperienza: forse all'Arabia chiede di più, ma per l'Italia chiede 8-9 milioni di base più 2-3 di bonus. Io glieli darei perché non sono i miei e perché è un difensore importante e forte con esperienza straordinaria e che in Italia giocherebbe con due sigari. Ma in Italia quei soldi te li danno solo se hanno deciso se impazzire. Ma io non pongo limiti alla provvidenza".

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