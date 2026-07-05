Il nome di Curtis Jones si è raffreddato per l'Inter ma resta comunque molto in alto nei desideri dei dirigenti nerazzurri. Come spiegano su Liverpool Echo, il futuro del centrocampista è incerto, dato che il suo contratto scade tra un anno. Jones era nel mirino dell'Inter, ma l'offerta del mese scorso si è rivelata inferiore ai 25 milioni di euro, mentre i Reds ne chiedevano circa 40.