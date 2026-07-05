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fcinter1908 calciomercato mercato inter In UK – Jones, ecco la vera offerta Inter di un mese fa! Novità Liverpool: ora il club vuole…

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In UK – Jones, ecco la vera offerta Inter di un mese fa! Novità Liverpool: ora il club vuole…

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Il nome di Curtis Jones si è raffreddato per l'Inter ma resta comunque molto in alto nei desideri dei dirigenti nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il nome di Curtis Jones si è raffreddato per l'Inter ma resta comunque molto in alto nei desideri dei dirigenti nerazzurri. Come spiegano su Liverpool Echo, il futuro del centrocampista è incerto, dato che il suo contratto scade tra un anno. Jones era nel mirino dell'Inter, ma l'offerta del mese scorso si è rivelata inferiore ai 25 milioni di euro, mentre i Reds ne chiedevano circa 40.

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La novità è che il Liverpool preferirebbe trattenere Jones e riaprire i colloqui con i suoi agenti, ma al momento non sono previsti incontri e resta da vedere se il nuovo allenatore Andoni Iraola riuscirà a garantirgli un minutaggio sufficiente a convincerlo a cambiare idea.

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Anche il Nottingham Forest è stato accostato a Jones, dopo l'ingente somma di 116 milioni di sterline ricavata dalla cessione di Elliot Anderson al Manchester City. Il Liverpool, tuttavia, non sarà disposto a concludere l'affare a basso costo, considerando proprio il grande incasso del Forest con la vendita di Anderson.

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