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In UK – Jones, ecco la vera offerta Inter di un mese fa! Novità Liverpool: ora il club vuole…
Il nome di Curtis Jones si è raffreddato per l'Inter ma resta comunque molto in alto nei desideri dei dirigenti nerazzurri. Come spiegano su Liverpool Echo, il futuro del centrocampista è incerto, dato che il suo contratto scade tra un anno. Jones era nel mirino dell'Inter, ma l'offerta del mese scorso si è rivelata inferiore ai 25 milioni di euro, mentre i Reds ne chiedevano circa 40.
La novità è che il Liverpool preferirebbe trattenere Jones e riaprire i colloqui con i suoi agenti, ma al momento non sono previsti incontri e resta da vedere se il nuovo allenatore Andoni Iraola riuscirà a garantirgli un minutaggio sufficiente a convincerlo a cambiare idea.
Anche il Nottingham Forest è stato accostato a Jones, dopo l'ingente somma di 116 milioni di sterline ricavata dalla cessione di Elliot Anderson al Manchester City. Il Liverpool, tuttavia, non sarà disposto a concludere l'affare a basso costo, considerando proprio il grande incasso del Forest con la vendita di Anderson.
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