"Uno dei giocatori che l'Inter considera intoccabili per l'estate è certamente Pio Esposito. All'estero si è parlato tanto dell'Arsenal, ma i Gunners non hanno fatto alcun passo, al di là dello scounting su diversi giocatori. Un club che sarebbe pronto da quanto mi risulta a fare sul serio dal punto di vista delle cifre sarebbe il Newcastle, che prenderà una punta in estate: quello di Esposito è uno dei nomi che circola, è un profilo molto apprezzato, ma l'Inter non ha intenzione di dare aperture".