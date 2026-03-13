La prima, ottima stagione a grandi livelli di Pio Esposito non è passata inosservata.
calciomercato
Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione Inter”
Non solo in Italia, ma anche all'estero e, nello specifico, in Premier League.
Come riferisce Fabrizio Romano su YouTube, infatti, quello del giovane attaccante nerazzurro è un profilo molto apprezzato in Inghilterra. Non solo dall'Arsenal, ma soprattutto dal Newcastle che, a livello di cifre, sarebbe pronto a fare davvero sul serio:
"Uno dei giocatori che l'Inter considera intoccabili per l'estate è certamente Pio Esposito. All'estero si è parlato tanto dell'Arsenal, ma i Gunners non hanno fatto alcun passo, al di là dello scounting su diversi giocatori. Un club che sarebbe pronto da quanto mi risulta a fare sul serio dal punto di vista delle cifre sarebbe il Newcastle, che prenderà una punta in estate: quello di Esposito è uno dei nomi che circola, è un profilo molto apprezzato, ma l'Inter non ha intenzione di dare aperture".
