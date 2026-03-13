FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione Inter”

calciomercato

Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione Inter”

Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione Inter” - immagine 1
La prima, ottima stagione a grandi livelli di Pio Esposito non è passata inosservata. Non solo in Italia, ma anche all'estero
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La prima, ottima stagione a grandi livelli di Pio Esposito non è passata inosservata.

Non solo in Italia, ma anche all'estero e, nello specifico, in Premier League.

Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione Inter”- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Fabrizio Romano su YouTube, infatti, quello del giovane attaccante nerazzurro è un profilo molto apprezzato in Inghilterra. Non solo dall'Arsenal, ma soprattutto dal Newcastle che, a livello di cifre, sarebbe pronto a fare davvero sul serio:

Romano: “Esposito, Newcastle pronto a fare sul serio! Ecco cosa risulta sulla posizione Inter”- immagine 3
Getty Images

"Uno dei giocatori che l'Inter considera intoccabili per l'estate è certamente Pio Esposito. All'estero si è parlato tanto dell'Arsenal, ma i Gunners non hanno fatto alcun passo, al di là dello scounting su diversi giocatori. Un club che sarebbe pronto da quanto mi risulta a fare sul serio dal punto di vista delle cifre sarebbe il Newcastle, che prenderà una punta in estate: quello di Esposito è uno dei nomi che circola, è un profilo molto apprezzato, ma l'Inter non ha intenzione di dare aperture".

Leggi anche
L’Inter si è convinta: servono velocità e dribbling. Diaby si ricandida: in estate…
CorSera – Mercato Inter, sarà rivoluzione: 2 le richieste di Chivu. Partirà un big? Occhio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA