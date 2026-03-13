Quello di Manu Koné è un profilo molto apprezzato in casa Inter. Il centrocampista della Roma continua a essere nei pensieri nerazzurri

Quello di Manu Koné è un profilo molto apprezzato in casa Inter. Dopo il vano assalto della scorsa estate, il centrocampista della Roma continua a essere nei pensieri nerazzurri, anche se portarlo a Milano sarà impresa tutt'altro che scontata. Questo è quanto riferisce Fabrizio Romano su YouTube:

"Su Koné l'Inter si era fatta sotto ad agosto 2025, ma la Roma aveva chiuso la porta in maniera forte e netta, in un discorso in cui erano state coinvolte tutte le parti più importanti del club, tra allenatore e proprietà. Qual è la situazione a oggi? Dico quello che risulta a me: che Koné sia un pallino dell'Inter non ci sono dubbi, è un profilo super apprezzato dal direttore sportivo Ausilio e dall'allenatore Cristian Chivu".

"Non è stato un nome scelto a caso, è stato un pensiero importante. Ma altrettanto importante è per la Roma, che sconti non ne vuole fare per un giocatore così: la Roma sa che in tanti in giro per l'Europa cercano centrocampisti con quelle caratteristiche e lo reputa uno dei migliori. I giallorossi non hanno intenzione di fare sconti. L'Inter non ha avviato trattative, al momento è presto, ma si tratterebbe comunque di cifre importanti".