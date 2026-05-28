"L'Inter ha le idee chiare ed è in vantaggio rispetto agli altri club, a livello organizzativo". Il Giornale racconta del prossimo mercato delle big e parla anche di quello del club nerazzurro che ha posto le basi per il rinnovo di Cristian Chivu, allenatore che ha appena fatto 'incassare' alla società nerazzurra il doblete.
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Il Giornale – Inter, occhio a Provedel. Curtis Jones il favorito, ma il Liverpool…
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Rinnoverà il suo attuale contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Rimarrà anche Mkhitaryandei giocatori in scadenza. Il quotidiano parla di lui come dell'unico, tra chi arriva a conclusione di contratto a giugno 2026, calciatore che resterà: per lui un biennale da due mln di euro più bonus.
Il quotidiano parla anche dell'addio di Sommer e dice che il numero uno potrebbe essere sostituito da Provedel, classe 1994, che arriverebbe ad Appiano per fare da secondo a Josep Martinez. "A centrocampo resta tra i favoriti Curtis Jones del Liverpool anche se la prima rischiesta del club inglese, di 40 mln, verrebbe ritenuta eccessiva da parte del club di via della Liberazione".
(Fonte: Il Giornale)
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