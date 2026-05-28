Il Giornale – Inter, occhio a Provedel. Curtis Jones il favorito, ma il Liverpool…

Il quotidiano ha parlato del mercato delle big e si è riferito quindi anche a quello del club nerazzurro "in vantaggio rispetto ad altri a livello organizzativo"

"L'Inter ha le idee chiare ed è in vantaggio rispetto agli altri club, a livello organizzativo". Il Giornale racconta del prossimo mercato delle big e parla anche di quello del club nerazzurro che ha posto le basi per il rinnovo di Cristian Chivu, allenatore che ha appena fatto 'incassare' alla società nerazzurra il doblete.