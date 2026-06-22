FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Jones, altro no: “Ausilio confida che…”. Frattesi e l’intreccio Stankovic-Tonali…

calciomercato

Inter-Jones, altro no: “Ausilio confida che…”. Frattesi e l’intreccio Stankovic-Tonali…

Inter Jones
Il ds nerazzurro è convinto che i Reds abbasseranno le richieste. Intanto Frattesi e Stankovic possono finire in Premier
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L’Inter continua a lavorare per regalare un rinforzo a centrocampo a Cristian Chivu e il nome caldo è sempre quello di Curtis Jones del Liverpool.

Il club nerazzurro ha leggermente alzato la sua prima proposta da 20 milioni a 25 (bonus compresi), ma il Liverpool continua a chiederne 35-40 nonostante la scadenza del contratto nel 2027.

Inter-Jones, altro no: “Ausilio confida che…”. Frattesi e l’intreccio Stankovic-Tonali…- immagine 2
Getty Images

Dal canto suo, il centrocampista inglese vuole vestire la maglia nerazzurra, un fattore che potrebbe essere determinante:

Il ds Ausilio confida che nella seconda metà del mercato, se non ci saranno prima eventi particolari (una cessione improvvisa), il Liverpool possa abbassare le richieste” scrive Tuttosport.

Inter-Jones, altro no: “Ausilio confida che…”. Frattesi e l’intreccio Stankovic-Tonali…- immagine 3
Getty Images

Proprio a centrocampo potrebbe partire l’effetto domino che riguarda proprio i nerazzurri, con un possibile tesoretto in arrivo:

“L'Inter aspetta un'offerta concreta del Nottingham Forest per Frattesi (almeno 25 milioni) e guarda ai movimenti del Newcastle che sta vendendo Tonali per 80 milioni al Tottenham e già a inizio giugno aveva sondato il terreno per Aleksandar Stankovic. Se arrivasse una proposta da 40 o più milioni, a Milano la valuterebbero sicuramente”.

Leggi anche
In UK – Jones allibito da richiesta Liverpool. Per gli agenti il prezzo da chiedere...
Bucchioni: “Nico Paz-Inter, la verità. Jones, è fatta. Bastoni sul mercato? Occhio a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA