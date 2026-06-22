Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter-Jones, altro no: “Ausilio confida che…”. Frattesi e l’intreccio Stankovic-Tonali…
L’Inter continua a lavorare per regalare un rinforzo a centrocampo a Cristian Chivu e il nome caldo è sempre quello di Curtis Jones del Liverpool.
Il club nerazzurro ha leggermente alzato la sua prima proposta da 20 milioni a 25 (bonus compresi), ma il Liverpool continua a chiederne 35-40 nonostante la scadenza del contratto nel 2027.
Dal canto suo, il centrocampista inglese vuole vestire la maglia nerazzurra, un fattore che potrebbe essere determinante:
“Il ds Ausilio confida che nella seconda metà del mercato, se non ci saranno prima eventi particolari (una cessione improvvisa), il Liverpool possa abbassare le richieste” scrive Tuttosport.
Proprio a centrocampo potrebbe partire l’effetto domino che riguarda proprio i nerazzurri, con un possibile tesoretto in arrivo:
“L'Inter aspetta un'offerta concreta del Nottingham Forest per Frattesi (almeno 25 milioni) e guarda ai movimenti del Newcastle che sta vendendo Tonali per 80 milioni al Tottenham e già a inizio giugno aveva sondato il terreno per Aleksandar Stankovic. Se arrivasse una proposta da 40 o più milioni, a Milano la valuterebbero sicuramente”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA