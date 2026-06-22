Il ds nerazzurro è convinto che i Reds abbasseranno le richieste. Intanto Frattesi e Stankovic possono finire in Premier

L’Inter continua a lavorare per regalare un rinforzo a centrocampo a Cristian Chivu e il nome caldo è sempre quello di Curtis Jones del Liverpool.

“L'Inter aspetta un'offerta concreta del Nottingham Forest per Frattesi (almeno 25 milioni) e guarda ai movimenti del Newcastle che sta vendendo Tonali per 80 milioni al Tottenham e già a inizio giugno aveva sondato il terreno per Aleksandar Stankovic. Se arrivasse una proposta da 40 o più milioni, a Milano la valuterebbero sicuramente”.