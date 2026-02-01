FC Inter 1908
Sky – Inter, torna a sorpresa fiducia per Diaby: ecco la nuova proposta, Pif apre

Sembrava una trattativa sfumata, invece Moussa Diaby si avvicina a grandi passi verso l'Inter
Gianni Pampinella
Sembrava una trattativa sfumata, invece Moussa Diaby si avvicina a grandi passi verso l'Inter.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, aumenta la fiducia in casa nerazzurra per l'esterno francese.

Sul tavolo c’è l’offerta da parte dell'Inter di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e personali. "In giornata arriverà la decisione finale da parte del fondo PIF, che comunque ha dato la sua apertura per continuare la trattativa".

