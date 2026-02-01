Il giornalista ha spiegato che al momento non c'è l'accordo per il rinnovo del giocatore con i Reds e questo ha chiuso le porte al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio - 09:09

Non c'è l'accordo tra il Liverpool e Curtis Jones per il rinnovo del contratto e per questo il club inglese non sembrerebbe intenzionato a lasciarlo andare in prestito all'Inter. Lo riferisce Fabrizio Romano sul suo canale spiegando che il calciatore dovrebbe quindi rimanere in Inghilterra e per questo è in standby anche la trattativa per il passaggio di Davide Frattesi al Nottingam Forest.

"Non arrivano segnali positivi dai Reds e i discorsi sono bloccati. Il club inglese ha chiesto al giocatore di rinnovare il contratto che andrà a scadenza tra un anno e mezzo, non vorrebbe tornasse tra sei mesi scontento e con meno forza contrattuale e per questo non ha dato il via alla sua partenza. Non c'è accordo sul rinnovo e il centrocampista non andrà via", ha spiegato l'esperto di mercato.

Non è decollato neanche il discorso per Dumfries. Il Livepool e l'Inter hanno parlato anche dell'olandese ma il discorso non è stato approfondito perché il club inglese ha altre priorità e quindi non ci sono novità né sul giocatore nerazzurro né sul centrocampista dei Reds. Ad un giorno dalla fine del mercato operazioni così delicate e complicate diventano difficili, ha spiegato ancora il giornalista.