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calciomercato
Inter-Jones, a breve nuovo contatto col Liverpool: “L’asso nella manica è…”
Un vero e proprio pallino sul mercato per l’Inter. Curtis Jones è l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo di Chivu, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.
“Chi meglio di un profilo che la conquista di una Champions League l’ha vissuta da molto vicino può far accrescere l’esperienza europea di una squadra che punta alle stelle?”.
Il centrocampista faceva parte del Liverpool di Klopp che vinse la Champions nel 2019, quando da ragazzino appena maggiorenne si divideva tra giovanili e prima squadra. Oggi ha oltre 200 presenze con i Reds e ha vinto diversi trofei.
“Nel tempo ha sviluppato tutte le caratteristiche di cui la dirigenza nerazzurra è alla ricerca sul mercato: esperto in ambito internazionale, pronto, padrone di mezzi tecnici diversi rispetto a quelli dei centrocampisti già presenti in rosa. Uno che alzerebbe il livello, insomma, non solo in Italia ma pure in Europa”.
Dopo aver praticamente chiuso il colpo Palestra, l’Inter vuole chiudere l’affare col Liverpool in quella trattativa che La Gazzetta dello Sport definisce ‘una partita a scacchi’.
“La dirigenza nerazzurra ha recapitato nel Merseyside un’offerta di una ventina di milioni di euro, i Reds continuano a pretenderne una da 30 milioni di sterline. Nonostante il contratto del centrocampista sia in scadenza tra un anno, dettaglio che dalle parti di viale della Liberazione viene considerato un assist per ottenere Jones ad un prezzo di saldo ma che a Liverpool non scalfisce più di tanto”.
La dirigenza nerazzurra punta sulla volontà del centrocampista inglese di trasferirsi alla corte di Chivu:
“Lui considera concluso il periodo a Liverpool, non rientra nei piani del nuovo tecnico Iraola, è parecchio incuriosito da uno scenario nuovo in un paese diverso dal suo e soprattutto ha già trovato un accordo di massima su cifre e durata del contratto con l’Inter. Un’offensiva preventiva e intelligente, l’accordo costruito dalla dirigenza nerazzurra, diretta ad anticipare la concorrenza che inevitabilmente si alimenterà su un profilo parecchio interessante”.
Le parti si riaggiorneranno prestissimo per provare a ridurre la forbice tra domanda e offerta:
“L’Inter che utilizzerà come asso nella manica l’accordo già costruito con il centrocampista che spinge forte per il suo trasferimento a Milano”.
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