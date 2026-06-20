Inter-Jones, a breve nuovo contatto col Liverpool: “L’asso nella manica è…”

Un vero e proprio pallino sul mercato per l’Inter. Curtis Jones è l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo di Chivu, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista faceva parte del Liverpool di Klopp che vinse la Champions nel 2019, quando da ragazzino appena maggiorenne si divideva tra giovanili e prima squadra. Oggi ha oltre 200 presenze con i Reds e ha vinto diversi trofei.