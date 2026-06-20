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Palestra, come cambia il mercato dell’Inter. Nel club nerazzurro tutti d’accordo su una cosa

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la trattativa tra Inter e Atalanta per il giovane esterno è a una svolta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Dopo settimane intense, la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra è a una svolta. Dopo l'incontro tra Marotta e Percassi, l'accordo è sempre più vicino con l'Inter che ha migliorato la propria offerta portandola a 45 milioni di base fissa più 5 di bonus.

"Palestra cambia il mercato dell’Inter. Il laterale, con cui c’è già l’accordo, è sempre più vicino: con l’Atalanta si tratta sulla valutazione finale. A 53 milioni di euro, considerando bonus e clausole varie, si può chiudere. Una svolta, per il club campione d’Italia e per Oaktree: Marotta, Ausilio e Baccin non avevano a disposizione cifre del genere dai primi anni ruggenti di Suning, il cui strapotere economico è poi evaporato portando ad anni di autosostentamento", sottolinea Tuttosport.

Palestra, come cambia il mercato dell’Inter. Nel club nerazzurro tutti d’accordo su una cosa- immagine 2

"Un extrabudget che si lega anche agli obiettivi indicati a Cristian Chivu: rivincere lo scudetto, provare ad arrivare in fondo in Champions League, blindare il pass per il prossimo Mondiale per Club. Palestra entrerà nella top 3 interista. Di sicuro alle spalle di Romelu Lukaku, pagato 74 milioni di euro, in ballottaggio per il secondo posto con Nicolò Barella, per cui alla fine i nerazzurri spesero poco più di 52,2 milioni".

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Foto figc.it

"Ad accomunarli l’italianità, la giovane età e le polemiche per il costo ritenuto eccessivo. Barella ha dimostrato che non lo era affatto, Palestra dovrà farlo. Ma aggiunge già qualcosa: proprio Nicolò è infatti il miglior giocatore dell’Inter per dribbling riusciti nell’ultimo campionato, ma solo 32° in generale. Un’annosa lacuna per l’Inter. Chivu potrà contare proprio sulle qualità del futuro acquisto".

"Quel che verrà meno in esperienza e potenza con l’addio di Denzel Dumfries, l’Inter lo riguadagnerà in qualità con il giovane italiano, che poi ha anche una prestanza niente male. E tutti, in Viale della Liberazione, sono d’accordo: è uno per cui vale la pena aprire i cordoni della borsa". 

(Tuttosport)

 

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