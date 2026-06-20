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Inter-Provedel, è fatta: ultimi passaggi burocratici, poi l’annuncio. Le cifre

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E' ormai solo questione di tempo prima che l'Inter annunci l'ingaggio di Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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E' ormai solo questione di tempo prima che l'Inter annunci l'ingaggio di Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere.

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A confermarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero, che scrive:

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"Ivan Provedel è promesso sposto dell'Inter: operazione fatta sulla base di 3 milioni di euro. Si devono sistemare solo gli ultimi dettagli, la parte burocratica, poi arriverà anche il tempo dell'annuncio".

(Fonte: Messaggero)

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