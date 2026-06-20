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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Provedel, è fatta: ultimi passaggi burocratici, poi l’annuncio. Le cifre
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Inter-Provedel, è fatta: ultimi passaggi burocratici, poi l’annuncio. Le cifre
E' ormai solo questione di tempo prima che l'Inter annunci l'ingaggio di Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere
E' ormai solo questione di tempo prima che l'Inter annunci l'ingaggio di Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere.
A confermarlo è l'edizione odierna de Il Messaggero, che scrive:
"Ivan Provedel è promesso sposto dell'Inter: operazione fatta sulla base di 3 milioni di euro. Si devono sistemare solo gli ultimi dettagli, la parte burocratica, poi arriverà anche il tempo dell'annuncio".
(Fonte: Messaggero)
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