In attesa che Frattesi prenda la sua decisione in merito al trasferimento al Nottingham Forest, l'Inter si è già mossa in entrata. Secondo quanto riferisce Ivan Zazzaroni, infatti, i nerazzurri hanno chiuso per Massolin, talento del Modena, ma si sono cautelati anche per l'eventuale sostituto dell'ex Sassuolo.

"L'Inter ha preso Massolin del Modena e può dare Frattesi al Nottingham solo se trova un sostituto in prestito. Ne ha individuato uno in Premier. PS. Non scrivetemi in privato perché non so chi sia. Non ancora".