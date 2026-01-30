FC Inter 1908
calciomercato

Zazzaroni: “Inter, preso Massolin. E c’è il sostituto di Frattesi in prestito dalla Premier”

In attesa che Frattesi prenda la sua decisione in merito al trasferimento al Nottingham Forest, l'Inter si è già mossa in entrata
In attesa che Frattesi prenda la sua decisione in merito al trasferimento al Nottingham Forest, l'Inter si è già mossa in entrata. Secondo quanto riferisce Ivan Zazzaroni, infatti, i nerazzurri hanno chiuso per Massolin, talento del Modena, ma si sono cautelati anche per l'eventuale sostituto dell'ex Sassuolo.

Secondo il giornalista, è un profilo che arriverebbe in prestito dalla Premier League:

"L'Inter ha preso Massolin del Modena e può dare Frattesi al Nottingham solo se trova un sostituto in prestito. Ne ha individuato uno in Premier. PS. Non scrivetemi in privato perché non so chi sia. Non ancora".

