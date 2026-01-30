In attesa che Frattesi prenda la sua decisione in merito al trasferimento al Nottingham Forest, l'Inter si è già mossa in entrata. Secondo quanto riferisce Ivan Zazzaroni, infatti, i nerazzurri hanno chiuso per Massolin, talento del Modena, ma si sono cautelati anche per l'eventuale sostituto dell'ex Sassuolo.
In attesa che Frattesi prenda la sua decisione in merito al trasferimento al Nottingham Forest, l'Inter si è già mossa in entrata
Secondo il giornalista, è un profilo che arriverebbe in prestito dalla Premier League:
"L'Inter ha preso Massolin del Modena e può dare Frattesi al Nottingham solo se trova un sostituto in prestito. Ne ha individuato uno in Premier. PS. Non scrivetemi in privato perché non so chi sia. Non ancora".
