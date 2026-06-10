Inter, Curtis Jones è il piano principale. Atta, dietro c’è questa strategia?

Nella giornata di ieri Piero Ausilio e Gianluca Nani si sono incontrati Milano dove, oltre a Solet, si è parlato anche di Atta

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 11:16)

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Nella giornata di ieri Piero Ausilio e Gianluca Nani si sono incontrati Milano. L'oggetto dell'incontro è stato soprattutto Oumar Solet, ma i due ds hanno scambiato qualche chiacchiera anche su Arthur Atta, centrocampista che ha già impressionato anche lui a San Siro proprio come Curtis Jones, di cui eventualmente potrebbe essere alternativa a miglior mercato.

"Il Liverpool continua a chiedere 30 milioni per l’inglese, che ha comunque già un’intesa di massima con i nerazzurri e rimane il piano principale. Capiremo più avanti se eventualmente la distanza tra i Reds e l’Inter, al momento di circa 10 milioni, risulterà incolmabile oppure no. La richiesta d’informazioni sul fascicolo di Atta, che ha comunque caratteristiche diverse da Jones, potrebbe anche rientrare in qualche modo nella strategia nerazzurra per convincere il Liverpool ad abbassare le pretese".

(Corriere dello Sport)