L'Inter ha incontrato l'Udinese per parlare di Solet e ha affrontato anche il discorso Atta. Il centrocampista è una pista secondaria

Andrea Della Sala Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 10:46)

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L'Inter ha incontrato l'Udinese per parlare di Solet e ha affrontato anche il discorso Atta. Il centrocampista è una pista secondaria, queste le novità sulle trattative nerazzurre riportate da Repubblica:

L'Inter accelera sul mercato: l'incontro con l'Udinese ha confermato la volontà di provare a chiudere per Solet, il difensore chiesto da Chivu. La distanza resta, ma il dialogo è entrato in una fase importante. I friulani valutano il francese 25 milioni, l'Inter è arrivata a 20 più bonus e lavora per avvicinarsi senza modificare troppo i propri parametri. Nel confronto tra le società, chieste informazioni su Atta. Il centrocampista piace, al momento però resta legato al futuro di Frattesi, seguito in particolare dalla Juventus: di fronte a un'offerta adeguata, l'Inter aprirebbe una trattativa. Per il centrocampo, in ogni caso, Jones del Liverpool resta il primo obiettivo dei nerazzurri, Atta l'alternativa.