La trattativa tra Inter e Udinese per Oumar Solet è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri Piero Ausilio e Gianluca Nani si sono incontrati a Milano. L’oggetto del summit è stato appunto il difensore, obiettivo individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto difensivo. "In attesa di trovare l’incastro definitivo sulle cifre, emerge già un’intesa di massima sulla formula: prestito con obbligo di riscatto. Sarebbe ovviamente vincolato a un rinnovo di un anno di Solet con l’Udinese, rispetto al contratto attualmente in scadenza nel 2027. Questo però non sembra un problema".