La trattativa tra Inter e Udinese per Oumar Solet è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri Piero Ausilio e Gianluca Nani si sono incontrati a Milano. L’oggetto del summit è stato appunto il difensore, obiettivo individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto difensivo. "In attesa di trovare l’incastro definitivo sulle cifre, emerge già un’intesa di massima sulla formula: prestito con obbligo di riscatto. Sarebbe ovviamente vincolato a un rinnovo di un anno di Solet con l’Udinese, rispetto al contratto attualmente in scadenza nel 2027. Questo però non sembra un problema".
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Procede spedita la trattativa tra nerazzurri e friulani per il difensore
"Non c’è ancora però piena sintonia sulla valutazione complessiva dell’affare. In questa direzione si lavorerà già nelle prossime ore, considerando che l’obiettivo dell’Inter è quello di mettere il giocatore al servizio di Chivu già nei primi giorni di ritiro. La forbice è di 6-7 milioni, tra i circa 22 che i nerazzurri hanno intenzione di mettere sul piatto tra prestito e riscatto, legato ovviamente a condizioni facilmente raggiungibili, e i 28-30 che spera di ottenere l’Udinese.
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