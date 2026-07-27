Come riferisce Gianluigi Longari, la pista che porta al centrocampista del Liverpool non è da considerarsi ancora tramontata
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L’affare John Stones è in chiusura e l’Inter continua a lavorare su diverse piste. Una di queste porta a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool.
Il calciatore inglese è in scadenza con i Reds il 30 giugno 2027 ed è molto apprezzato dai nerazzurri, che lo reputano il profilo ideale per la batteria dei centrocampisti a disposizione di Cristian Chivu.
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Come riferisce Gianluigi Longari, la pista non è da considerarsi ancora tramontata: “Curtis Jones e l’Inter: prospettiva ancora aperta”.
Il giornalista di Sportitalia spiega:
“Nonostante la stima da parte del nuovo tecnico del Liverpool Iraola, Curtis Jones continua ad apprezzare la corte dell’Inter ed è aperto alla possibilità di raggiungere Milano in questa sessione di mercato”.
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