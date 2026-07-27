È fatta per l’arrivo di John Stones all’Inter. E adesso cosa succede con il Cuti Romero? Così Fabrizio Romano ha risposto alla domanda sul suo canale YouTube:

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“Dico una cosa ora. Tutti ci chiedono, la cosa più saggia ora è fare cronaca, non decidiamo noi quanti ne prende l’Inter e chi prende. Anche oggi l’Inter ha parlato con gli agenti del Cuti, non gli hanno detto arrivederci agli agenti, ma hanno parlato. L’Inter ne prenderà due di difensori e lo ha detto più volte Ausilio. Stones è preso, quindi cambia a livello di urgenza ora questo discorso.

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L’Inter ancora non ha un accordo con Romero sullo stipendio, vedremo, bisogna anche venirsi incontro ora perché non c’è più l’urgenza. Dipende molto anche dal futuro di Benjamin Pavard che comunque va convinto a partire. Si cerca la soluzione migliore, deve arrivare l’offerta giusta per tutti. Oggi l’Inter non ha ancora” liberato Romero”, nonostante Stones. Se domani succederà, ve lo diremo”, ha spiegato Romano.