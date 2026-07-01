Dopo il voltafaccia di Palestra e la trattativa per Solet, sedotto e abbandonato, l’Inter continua a lavorare con forza su un solo nome rispetto alle scorse settimane: Curtis Jones.

Il centrocampista inglese resta un obiettivo per la linea mediana di Chivu, che avrà a disposizione ancora una volta “una squadra altamente competitiva”, come evidenzia Tuttosport.

“Il pregio di chi governa l’area tecnica all’Inter è però quello di avere sempre un piano B funzionale al progetto (merito non da poco)” scrive il quotidiano.

“L’Inter confida nella volontà del giocatore e sa che i tempi potrebbero dilatarsi ad agosto inoltrato ma in mezzo al campo, anche numericamente, l’organico non è in sofferenza grazie agli ingressi di Stankovic (soprattutto) e Massolin”.