Dopo il voltafaccia di Palestra e la trattativa per Solet, sedotto e abbandonato, l’Inter continua a lavorare con forza su un solo nome rispetto alle scorse settimane: Curtis Jones.
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TS / Inter-Jones, tocca a Oaktree: “Serve uno sforzo erculeo: il Liverpool…”
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Il centrocampista inglese resta un obiettivo per la linea mediana di Chivu, che avrà a disposizione ancora una volta “una squadra altamente competitiva”, come evidenzia Tuttosport.
“Il pregio di chi governa l’area tecnica all’Inter è però quello di avere sempre un piano B funzionale al progetto (merito non da poco)” scrive il quotidiano.
Al momento c’è una distanza importante col Liverpool in tema di valutazione per quanto riguarda il cartellino di Curtis Jones, ma Chivu continua a sperare che l’inglese possa sbarcare a Milano.
“L’Inter confida nella volontà del giocatore e sa che i tempi potrebbero dilatarsi ad agosto inoltrato ma in mezzo al campo, anche numericamente, l’organico non è in sofferenza grazie agli ingressi di Stankovic (soprattutto) e Massolin”.
Inoltre Jones ha ribadito la propria volontà di vestire la maglia nerazzurra: “E il fatto che al momento il giocatore non intenda aprire spiragli al Nottingham Forest è senz’altro positivo”.
Per Tuttosport tocca a Oaktree fare la mossa decisiva:
“Certo è che Oaktree dovrà fare uno sforzo erculeo per colmare un divario oggi abissale tra i 25 milioni offerti e i 40 richiesti. Perché al Liverpool non interessa che Jones vada in scadenza tra un anno”.
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