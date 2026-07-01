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TS / Inter-Jones, tocca a Oaktree: “Serve uno sforzo erculeo: il Liverpool…”

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Secondo il quotidiano, dipende tutto dalla proprietà americana: il Liverpool non abbassa le pretese per il centrocampista inglese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo il voltafaccia di Palestra e la trattativa per Solet, sedotto e abbandonato, l’Inter continua a lavorare con forza su un solo nome rispetto alle scorse settimane: Curtis Jones.

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Il centrocampista inglese resta un obiettivo per la linea mediana di Chivu, che avrà a disposizione ancora una volta “una squadra altamente competitiva”, come evidenzia Tuttosport.

Il pregio di chi governa l’area tecnica all’Inter è però quello di avere sempre un piano B funzionale al progetto (merito non da poco)” scrive il quotidiano.

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Al momento c’è una distanza importante col Liverpool in tema di valutazione per quanto riguarda il cartellino di Curtis Jones, ma Chivu continua a sperare che l’inglese possa sbarcare a Milano.

“L’Inter confida nella volontà del giocatore e sa che i tempi potrebbero dilatarsi ad agosto inoltrato ma in mezzo al campo, anche numericamente, l’organico non è in sofferenza grazie agli ingressi di Stankovic (soprattutto) e Massolin”.

Inoltre Jones ha ribadito la propria volontà di vestire la maglia nerazzurra: “E il fatto che al momento il giocatore non intenda aprire spiragli al Nottingham Forest è senz’altro positivo”.

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Per Tuttosport tocca a Oaktree fare la mossa decisiva:

“Certo è che Oaktree dovrà fare uno sforzo erculeo per colmare un divario oggi abissale tra i 25 milioni offerti e i 40 richiesti. Perché al Liverpool non interessa che Jones vada in scadenza tra un anno”.

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