Anan Khalaili continua ad essere il nome più apprezzato dall’Inter per la fascia destra. Il terzino israeliano classe 2004, in forza all’Union Saint-Gilloise, è in pole per “caratteristiche, potenzialità e ingaggio” secondo Tuttosport.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter TS / Inter, il Napoli si defila per Khalaili: “La sensazione è che i nerazzurri…”
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TS / Inter, il Napoli si defila per Khalaili: “La sensazione è che i nerazzurri…”
Il club nerazzurro apprezza l'israeliano classe 2004 per 3 fattori: il Napoli potrebbe presto ritirarsi dalla corsa
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Il quotidiano rivela che l’Inter potrebbe accelerare presto e strappare il calciatore alla concorrenza: "La sensazione è che il club di Viale della Liberazione possa presto lavorare per un’eventuale accelerata decisiva".
Il club belga chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, di cui il 15% sulla rivendita da destinare al Maccabi Haifa, club in cui Khalaili è cresciuto prima di spiccare il volo verso il Belgio.
“Il Napoli si starebbe defilando dopo aver offerto 15 milioni” svela Tuttosport.
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