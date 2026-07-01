FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter TS / Inter, il Napoli si defila per Khalaili: “La sensazione è che i nerazzurri…”

calciomercato

TS / Inter, il Napoli si defila per Khalaili: “La sensazione è che i nerazzurri…”

TS / Inter, il Napoli si defila per Khalaili: “La sensazione è che i nerazzurri…” - immagine 1
Il club nerazzurro apprezza l'israeliano classe 2004 per 3 fattori: il Napoli potrebbe presto ritirarsi dalla corsa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Anan Khalaili continua ad essere il nome più apprezzato dall’Inter per la fascia destra. Il terzino israeliano classe 2004, in forza all’Union Saint-Gilloise, è in pole per “caratteristiche, potenzialità e ingaggio” secondo Tuttosport.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Il quotidiano rivela che l’Inter potrebbe accelerare presto e strappare il calciatore alla concorrenza: "La sensazione è che il club di Viale della Liberazione possa presto lavorare per un’eventuale accelerata decisiva".

TS / Inter, il Napoli si defila per Khalaili: “La sensazione è che i nerazzurri…”- immagine 2
Getty Images

Il club belga chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, di cui il 15% sulla rivendita da destinare al Maccabi Haifa, club in cui Khalaili è cresciuto prima di spiccare il volo verso il Belgio.

Il Napoli si starebbe defilando dopo aver offerto 15 milioni” svela Tuttosport.

Leggi anche
Inter, non solo Khalaili: da Cambiaso a Ndoye e Norton-Cuffy, tutte le alternative
Inter, mega asta per un nome che piace anche a Milan, Napoli e Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA