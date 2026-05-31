Trattare con club ricchi come quelli di Premier League, si sa, non è affatto semplice. Nemmeno quando il giocatore protagonista della trattativa, come nel caso di Curtis Jones, è un anno dalla scadenza del contratto. I Reds, infatti, restano fermi sulla loro richiesta di 30 milioni di euro, contro i 20 offerti dall'Inter. Che, come riferisce il Corriere dello Sport, è consapevole che, se vorrà davvero prendere il centrocampista inglese, dovrà fare uno sforzo ulteriore, simile a quello fatto nel 2020 con Eriksen:

"E allora, forse, il vero e concreto ostacolo nell’affare potrebbe essere trovare un’intesa tra club. L’Inter ha messo sul tavolo una ventina di milioni. Il Liverpool ha risposto pretendendone una trentina, con l’aggiunta di una percentuale sulla rivendita. La realtà è che il contratto in scadenza tra una sola stagione fa una differenza relativa. E quando si a che fare con un club di Premier è spesso così. Proprio l’Inter ha già avuto un’esperienza simile".