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fcinter1908 calciomercato mercato inter In UK – Inter prepara terza offerta per Jones. “Fonti riferiscono che il Liverpool…”

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In UK – Inter prepara terza offerta per Jones. “Fonti riferiscono che il Liverpool…”

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"L'Inter sta preparando una terza offerta per Curtis Jones. Il club italiano ha scelto Jones come una priorità per il centrocampo", scrivono in UK
Matteo Pifferi Redattore 

La priorità del mercato dell'Inter, in attesa di risolvere la questione Khalaili, è la difesa ma i nerazzurri stanno pensando anche di prendere un centrocampista e il nome di Curtis Jones è il primo sulla lista.

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Inter Jones
Getty Images

Dall'Inghilterra arriva una novità: "L'Inter sta preparando una terza offerta per Curtis Jones. Il club italiano ha scelto Jones come una priorità per il centrocampo e ci stanno lavorando da gennaio ma il Liverpool finora non si è mossa dalla valutazione iniziale", sottolinea TeamTalk che ricorda come la seconda offerta nerazzurra - rifiutata - era di 21 mln di sterline.

"Fonti riferiscono che i Reds continuano a valutare Jones una cifra vicina ai 34 mln di sterline, considerando le cifre esorbitanti pagate in Premier League quest'estate, inclusi i trasferimenti di Anderson (116 mln di sterline) e Tonali (100 mln di sterline). Sebbene il Liverpool sia disposto a negoziare, ha chiarito di non voler autorizzare una cessione per meno di 30 milioni di sterline", aggiunge Teamtalk che sottolinea come l'Inter sembra disposta ad arrivare a 25 mln di sterline o anche di più qualora fosse necessario.

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"Secondo alcune fonti, Jones apprezza il fatto che i nerazzurri abbiano continuato a corteggiarlo nonostante i ripetuti intoppi e si dichiara disponibile a trasferirsi a San Siro quest'estate. Sebbene Jones sia pronto a lottare per il suo posto sotto la guida del nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, crede che le sue possibilità di diventare titolare fisso siano maggiori a Milano", chiosa Teamtalk.

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