La priorità del mercato dell'Inter, in attesa di risolvere la questione Khalaili, è la difesa ma i nerazzurri stanno pensando anche di prendere un centrocampista e il nome di Curtis Jones è il primo sulla lista.
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In UK – Inter prepara terza offerta per Jones. “Fonti riferiscono che il Liverpool…”
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Dall'Inghilterra arriva una novità: "L'Inter sta preparando una terza offerta per Curtis Jones. Il club italiano ha scelto Jones come una priorità per il centrocampo e ci stanno lavorando da gennaio ma il Liverpool finora non si è mossa dalla valutazione iniziale", sottolinea TeamTalk che ricorda come la seconda offerta nerazzurra - rifiutata - era di 21 mln di sterline.
"Fonti riferiscono che i Reds continuano a valutare Jones una cifra vicina ai 34 mln di sterline, considerando le cifre esorbitanti pagate in Premier League quest'estate, inclusi i trasferimenti di Anderson (116 mln di sterline) e Tonali (100 mln di sterline). Sebbene il Liverpool sia disposto a negoziare, ha chiarito di non voler autorizzare una cessione per meno di 30 milioni di sterline", aggiunge Teamtalk che sottolinea come l'Inter sembra disposta ad arrivare a 25 mln di sterline o anche di più qualora fosse necessario.
"Secondo alcune fonti, Jones apprezza il fatto che i nerazzurri abbiano continuato a corteggiarlo nonostante i ripetuti intoppi e si dichiara disponibile a trasferirsi a San Siro quest'estate. Sebbene Jones sia pronto a lottare per il suo posto sotto la guida del nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, crede che le sue possibilità di diventare titolare fisso siano maggiori a Milano", chiosa Teamtalk.
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