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L’Inter vuole Jones, a breve contatto col Liverpool: “Il precedente di McTominay…”

Jones
Il centrocampista inglese è il prescelto per il centrocampo di Chivu per ragioni economiche e tecniche: lui vuole una nuova esperienza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Tra Curtis Jones e Manu Koné l’Inter ha scelto. Il preferito per rinforzare la mediana a disposizione di Cristian Chivu è il centrocampista del Liverpool.

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Dietro la scelta, ragioni tecniche ed economiche” spiega il Corriere dello Sport.

L’Inter vuole Jones, a breve contatto col Liverpool: “Il precedente di McTominay…”- immagine 2
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“Per intendersi, il francese continua a piacere, e pure tanto. Le sue caratteristiche di “rottura” sarebbero preziose in un organico che non ha elementi simili. L’inglese, però, è più duttile, ha più doti e, probabilmente, si incastra più facilmente in uno spartito tattico che da diverse stagioni prevede una mediana che ha come peculiarità il palleggio, il possesso e il gioco manovrato”.

Inoltre Jones costa meno. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2027. La distanza tra l’offerta dei nerazzurri (20) e la richiesta del Liverpool (30) è di dieci milioni di euro circa, senza contare che c’è da quantificare anche una percentuale sulla rivendita.

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I due club hanno aperto il canale di comunicazione la scorsa settimana. Verificate le rispettive posizioni, Inter e Liverpool si sono lasciate promettendosi un nuovo confronto in tempi brevi. E tutto lascia credere che possa andare in scena già la prossima settimana. La logica autorizza a immaginare che il punto di caduta possa essere trovato a metà strada, quindi attorno ai 25 milioni” spiega il Corriere dello Sport.

L’Inter ha dalla sua la preferenza di Curtis Jones: l’addio di Slot e l’arrivo di Iraola in panchina non ha cambiato nulla, con il centrocampista che vuole fare un’esperienza in un campionato diverso.

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“Il precedente di McTominay, divenuto un pilastro del Napoli, è una motivazione in più per prendersi anche lui la scena in Italia”.

Per quanto riguarda Koné, invece, la Roma - l’esigenza di mettere a segno una sessantina di milioni di plusvalenza entro il 30 giugno - ha fissato il prezzo a 50 milioni: “Una bella differenza rispetto ai a 35 più bonus a cui l’Inter aveva chiuso la scorsa estate, prima che saltasse tutto”.

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