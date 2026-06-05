Il centrocampista inglese è il prescelto per il centrocampo di Chivu per ragioni economiche e tecniche: lui vuole una nuova esperienza

Alessandro De Felice Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 08:32)

Tra Curtis Jones e Manu Koné l’Inter ha scelto. Il preferito per rinforzare la mediana a disposizione di Cristian Chivu è il centrocampista del Liverpool.

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“Dietro la scelta, ragioni tecniche ed economiche” spiega il Corriere dello Sport.

“Per intendersi, il francese continua a piacere, e pure tanto. Le sue caratteristiche di “rottura” sarebbero preziose in un organico che non ha elementi simili. L’inglese, però, è più duttile, ha più doti e, probabilmente, si incastra più facilmente in uno spartito tattico che da diverse stagioni prevede una mediana che ha come peculiarità il palleggio, il possesso e il gioco manovrato”.

Inoltre Jones costa meno. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2027. La distanza tra l’offerta dei nerazzurri (20) e la richiesta del Liverpool (30) è di dieci milioni di euro circa, senza contare che c’è da quantificare anche una percentuale sulla rivendita.

“I due club hanno aperto il canale di comunicazione la scorsa settimana. Verificate le rispettive posizioni, Inter e Liverpool si sono lasciate promettendosi un nuovo confronto in tempi brevi. E tutto lascia credere che possa andare in scena già la prossima settimana. La logica autorizza a immaginare che il punto di caduta possa essere trovato a metà strada, quindi attorno ai 25 milioni” spiega il Corriere dello Sport.

L’Inter ha dalla sua la preferenza di Curtis Jones: l’addio di Slot e l’arrivo di Iraola in panchina non ha cambiato nulla, con il centrocampista che vuole fare un’esperienza in un campionato diverso.

“Il precedente di McTominay, divenuto un pilastro del Napoli, è una motivazione in più per prendersi anche lui la scena in Italia”.

Per quanto riguarda Koné, invece, la Roma - l’esigenza di mettere a segno una sessantina di milioni di plusvalenza entro il 30 giugno - ha fissato il prezzo a 50 milioni: “Una bella differenza rispetto ai a 35 più bonus a cui l’Inter aveva chiuso la scorsa estate, prima che saltasse tutto”.