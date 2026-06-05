I due dirigenti saranno a Parma e si confronteranno nuovamente a margine del Festival della Serie A: si attende la fumata bianca

Alessandro De Felice Redattore 5 giugno - 08:00

Il Festival della Serie A di Parma sarà l’occasione per i club di Serie A e per tanti dirigenti per ritrovarsi. In programma l’Assemblea di Lega e la compilazione del calendario del prossimo campionato. Ma tra i temi caldi nella città emiliana ci sarà anche il futuro di Marco Palestra.

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Marotta e Percassi ci saranno e - come sottolinea Il Corriere dello Sport - potrebbe esserci un nuovo confronto nella trattativa per il laterale classe 2005 della Nazionale. Finora l’Inter ha avanzato una proposta da 42 milioni di euro più bonus, rifiutata dal club orobico, che però non ha chiuso alla cessione.

“L’Atalanta è assolutamente aperta alla sua partenza. E, da questo punto di vista, c’è una netta differenza della vicenda Lookman di un anno fa. Vuole farlo, però, ai suoi numeri. Vale a dire 53 milioni” scrive il quotidiano.

Palestra non è l’unico rinforzo nei piani dell’Inter, ma rappresenta un tassello importante per due motivi:

“Su Palestra c’è assoluta identità di vedute tra dirigenza e allenatore: è ritenuto un innesto primario, per quello che può dare nel presente e nel futuro e perché c’è da sostituire un pilastro come Dumfries. Il messaggio è stato recapitato anche allo stesso giocatore, che, infatti, vede con favore un suo sbarco all’Inter” conclude il quotidiano.