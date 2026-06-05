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De Grandis: “Mancini-Frattesi? Vantaggi per Inter e Roma. Gasperini…”

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Il giornalista ha detto la sua sull'ipotesi di mercato che vuole i nerazzurri alla finestra per il difensore della Roma con Frattesi come carta di scambio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nelle scorse ore si è parlato diGianluca Mancini, in scadenza con la Roma nel 2027, e dell'Inter alla finestra per capire se arriverà o meno il suo rinnovo con il club giallorosso (che deve ancora annunciare il nuovo ds dopo l'addio di Massara e chi arriverà al suo posto avrà tra le priorità proprio i prolungamenti di contratto). Si è anche parlato dell'ipotesi Davide Frattesi da inserire come pedina di scambio nella trattativa eventuale per Mancini. Al momento pour parler, ma a Skysport Stefano De Grandis ha commentato queste indiscrezioni di mercato.

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«Quanto guadagnerebbe l'Inter dall'arrivo di Mancini e quanto potrebbe beneficiare la Roma dall'inserimento nella sua rosa di Frattesi? Un affare che potrebbe fare comodo ad entrambi le squadre. Vero che il calciatore giallorosso è un titolare a tutti gli effetti e il centrocampista ha giocato poco nell'Inter ma per quello che racconta la storia di Gasperini sarebbe un tipo di affare che può piacergli perché nel passato quando allenava l'Atalanta i difensori centrali li ha sempre formati e cambiati facendo un buon tesoretto. Frattesi è un incursore che potrebbe piacergli perché lui ama attaccare con gli attaccanti e non solo ed è quel giocatore lì. Mancini arriccherebbe il pacchetto dei centrali specie se Bisseck dovesse andare via», ha detto il giornalista a proposito.

(Fonte: SS24)

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