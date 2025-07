"Procedere con ordine non è semplice, ma il punto di partenza può essere quello più distante dalla sfida. L'interesse dell'Inter per Ademola Lookman, prossima maxi-plusvalenza dell'Atalanta. Il nigeriano ha già detto di sì a Beppe Marotta, ma l'Atletico Madrid è pronto a mettere sul piatto una cifra del tutto simile alla richiesta della Dea (quasi 60 milioni), mentre l'Inter prepara un'offerta da 45 milioni bonus inclusi. Così, nella ricerca di alternative all'altezza, l'Inter è arrivata anche a prendere informazioni con gli agenti di Nico Gonzalez, che la Juve spera di cedere per 30 milioni all'Al Ahli in Arabia Saudita", sottolinea La Stampa.