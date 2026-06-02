Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, sono settimane molto calde per Kamate. Le offerte non mancano di certo, in Italia come all'estero

Fabio Alampi Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 18:02)

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I numeri, da soli, non bastano per fare il quadro generale della stagione di un calciatore, ma possono sicuramente contribuire a dare indicazioni significative. Il bilancio di Issiaka Kamate recita 36 presenze e 7 gol con l'Inter U23, oltre al debutto in Prima Squadra bagnato con un assist in Coppa Italia.

Il francese ha rispettato le attese, ricoprendo il ruolo di leader tecnico di una squadra giovane e, per la maggioranza dei membri della rosa, senza esperienza tra i professionisti, dimostrando di potersi trasformare anche in quinto di centrocampo (fattore da non sottovalutare). Ora, dopo essersi confrontato con la Serie C, il classe 2004 è pronto per lo step successivo.

Le opzioni sul tavolo — Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, sono settimane molto calde per Kamate. Le offerte non mancano di certo, in Italia come all'estero. Chi sta facendo sul serio è il Vicenza che, dopo aver dominato il girone A di Serie C (proprio quello in cui ha giocato l'Inter U23), vuole ora costruire una squadra competitiva anche per la Serie B. Oltre ai biancorossi ci sono sondaggi dal Belgio, dall'Olanda e dalla Francia, che possono offrire la possibilità di competere nei rispettivi primi campionati. Per questo motivo il giocatore e il suo entourage stanno prendendo tempo per valutare l'opzione migliore, in pieno accordo con l'Inter.

La posizione dell'Inter — Quel che è certo è che la parentesi con l'Inter U23 sia ormai chiusa. Sebbene le regole gli consentirebbero di giocare un'altra stagione senza essere considerato fuoriquota, Kamate non giocherà un altro anno in Serie C, avendo già maturato esperienze in categorie superiori. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 (con opzione per un'ulteriore stagione), difficilmente il francese verrà promosso in pianta stabile in Prima Squadra, nonostante la stima di Chivu. Tra i vari motivi, non va dimenticata la presenza in rosa di un suo "doppione", anche lui francese: Andy Diouf, altro centrocampista mancino nato mezz'ala e che si è ritagliato un discreto spazio da quinto di destra a piede invertito. Mettersi alla prova altrove potrebbe essere la soluzione migliore sia per Kamate, che avrebbe così modo di dimostrare il suo valore con maggior continuità, sia per l'Inter, che potrebbe ottenere nuove risposte dal giocatore.