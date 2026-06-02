Il club spagnolo è alla ricerca di un terzino destro e ha messo l'olandese dell'Inter in cima alla sua lista per esperienza, caratteristiche e disponibilità

Marco Astori Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 17:17)

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E' piombato il Real Madrid su Denzel Dumfries: il club spagnolo è alla ricerca di un terzino destro e ha messo l'olandese dell'Inter in cima alla sua lista per esperienza, caratteristiche e disponibilità.

Ma perché proprio Dumfries? Risponde Fabrizio Romano: "Perché ha una clausola rescissoria: e quando leggete che il Real tratterà per Dumfries, non c'è nessuna trattativa da fare. Per l'Inter il prezzo è chiaro: la clausola, di poco inferiore ai 25 milioni.

C'è il prezzo, è lì: il Real lo sa e ha preso contatti con gli agenti per capire i costi dell'operazione. Ma non c'è nulla da trattare, l'Inter è molto chiara: se arrivano i soldi della clausola, il giocatore va".