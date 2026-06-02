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Mercato, Romano: “Dumfries al Real, Inter molto chiara: il giocatore va via se…”

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Il club spagnolo è alla ricerca di un terzino destro e ha messo l'olandese dell'Inter in cima alla sua lista per esperienza, caratteristiche e disponibilità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' piombato il Real Madrid su Denzel Dumfries: il club spagnolo è alla ricerca di un terzino destro e ha messo l'olandese dell'Inter in cima alla sua lista per esperienza, caratteristiche e disponibilità.

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Ma perché proprio Dumfries? Risponde Fabrizio Romano: "Perché ha una clausola rescissoria: e quando leggete che il Real tratterà per Dumfries, non c'è nessuna trattativa da fare. Per l'Inter il prezzo è chiaro: la clausola, di poco inferiore ai 25 milioni.

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ROME, ITALY - MAY 13: Denzel Dumfries of FC Internazionale riceives the prize at the end of the Coppa Italia Final match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

C'è il prezzo, è lì: il Real lo sa e ha preso contatti con gli agenti per capire i costi dell'operazione. Ma non c'è nulla da trattare, l'Inter è molto chiara: se arrivano i soldi della clausola, il giocatore va".

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