"Tornano con la fionda Asllani, un'operazione totalmente sbagliata, e anche Pavard ma rientreranno e poi andranno via. Due giocatori che non rientrano nei piani della società per mille motivi, Asllani non ha avuto forse l'umiltà di imparare da quelli più bravi di lui, anche al Torino non si è ritagliato lo spazio e quello è sintomatico. Sarà un giocatore destinato ad andare a svernare da qualche altra parte. Mi dispiace perché aveva delle qualità, quando hai i mezzi poi devi avere anche la testa e l'umiltà di fare sacrifici e step, forse Asllani ha perso un po' il metro ma è ancora giovane, ha il tempo di capire gli errori e ripartire da zero, l'età è dalla sua. Su Pavard, sulla carta è un giocatore che le qualità ce le ha, ma all'Inter non rientra nei piani, ha lo spogliatoio contro per comportamenti non proprio professionali, mi risulta che lo spogliatoio non è incline al suo ritorno ma anche la stessa dirigenza"