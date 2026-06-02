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fcinter1908 calciomercato mercato inter Né Solet né Muharemovic, Musmarra: “Inter, 30 mln per questo difensore sarebbe un affare”

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Né Solet né Muharemovic, Musmarra: “Inter, 30 mln per questo difensore sarebbe un affare”

Né Solet né Muharemovic, Musmarra: “Inter, 30 mln per questo difensore sarebbe un affare” - immagine 1
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, partendo dalla difesa e concludendo poi con due ritorni scontati:

Né Solet né Muharemovic, Musmarra: “Inter, 30 mln per questo difensore sarebbe un affare”- immagine 2
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"Si torna a parlare di N'Dicka. Chi segue questo canale sa che ne avevamo parlato già diversi mesi fa. Era uno dei nomi, delle idee su cui fare un ragionamento. Lui è un giocatore in piena età, compirà 27 anni ad agosto, è un ottimo difensore, ha fatto 31 partite e 3 gol in campionato, 5 gol considerando tutte le competizioni. Poi è un ottimo marcatore, è di piede mancino, può rientrare nei desiderata di Chivu. Sappiamo perfettamente la situazione della Roma che dovrà fare delle plusvalenze, è un prospetto su cui tenere le antenne dritte. Per me è un buonissimo difensore, pronto per giocare a certi livelli, mi sembra anche abbia una valutazione non esagerata, siamo sui 30 mln di euro, per me sarebbe una manovra di mercato abbastanza intelligente"

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"Tornano con la fionda Asllani, un'operazione totalmente sbagliata, e anche Pavard ma rientreranno e poi andranno via. Due giocatori che non rientrano nei piani della società per mille motivi, Asllani non ha avuto forse l'umiltà di imparare da quelli più bravi di lui, anche al Torino non si è ritagliato lo spazio e quello è sintomatico. Sarà un giocatore destinato ad andare a svernare da qualche altra parte. Mi dispiace perché aveva delle qualità, quando hai i mezzi poi devi avere anche la testa e l'umiltà di fare sacrifici e step, forse Asllani ha perso un po' il metro ma è ancora giovane, ha il tempo di capire gli errori e ripartire da zero, l'età è dalla sua. Su Pavard, sulla carta è un giocatore che le qualità ce le ha, ma all'Inter non rientra nei piani, ha lo spogliatoio contro per comportamenti non proprio professionali, mi risulta che lo spogliatoio non è incline al suo ritorno ma anche la stessa dirigenza"

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