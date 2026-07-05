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TS: “Oaktree col freno a mano ma risultati con acquisti Suning. Tutti sanno che l’Inter…”

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In questi ultimi anni, Oaktree non ha dato quella spinta sul mercato che i tifosi dell'Inter si aspettavano. Ne ha parlato Tuttosport in edicola
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In questi ultimi anni, Oaktree non ha dato quella spinta sul mercato che i tifosi dell'Inter si aspettavano. Ne ha parlato Tuttosport in edicola, analizzando il modus operandi della proprietà nerazzurra:

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"La proprietà investe il giusto (probabilmente anche meno, ma è questione di punti di vista) però i risultati ottenuti grazie a quanto costruito negli anni da Suning (questo va comunque sottolineato) hanno fatto passare in secondo piano campagne acquisti condotte con il freno a mano tirato. Perché i tifosi sanno che l’Inter, anche in assenza di colpacci, ma tenendosi stretta chi già c’è, partirà in pole position nella griglia scudetto".

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"Vero è che Chivu è chiamato a fare meglio in Europa ma la stella polare resta sempre il campionato. E sono un ricordo i tempi in cui “l’interista chiacchierone sogna sotto l’ombrellone”, come cantavano ai tifosi nerazzurri gli avversari. Lo scudetto del mercato sicuramente anche quest’anno non andrà a Oaktree come accadeva invece regolarmente nel bengodi morattiano. Vedremo invece dove finirà quello vero".

(Fonte: Tuttosport)

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