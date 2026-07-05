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fcinter1908 calciomercato mercato inter Libero – Mercato, Inter bloccata dai paletti di Oaktree. Difficoltà con Khalaili: agente ‘particolare’

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Libero – Mercato, Inter bloccata dai paletti di Oaktree. Difficoltà con Khalaili: agente ‘particolare’

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Il quotidiano si sofferma sulle operazioni nerazzurre e in particolare su quella per l'esterno del Gilloise
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Il Milan sta forzando la spesa senza lesinare troppo sui prezzi. Nell'Inter, al contrario, sembra che la proprietà sia lenta a fornire risposte a una dirigenza che cerca di muoversi velocemente per anticipare la concorrenza". Così il quotidiano Libero racconta il momento del mercato del club nerazzurro alle prese con l'acquisto di un esterno e di difensori centrali che vadano a sostuire Acerbi e de Vrij che hanno lasciato Milano come Darmian e Sommer.

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"Su Chalobah (26) spinge forte il Como che sta preparando l'offerta da 30 milioni più 5 di bonus che potrebbe soddisfare il Chelsea", spiega il quotidiano. E parla anche di un altro obiettivo nerazzurro, Khalaili, per il quale "i nerazzurri stanno cercando di premere l'acceleratore non senza difficoltà considerando che l'agente viene raccontato come "particolare" e che non sono stati utilizzati intermediari. La proposta verbale da 25 milioni all'Union Saint-Gilloise c'è stata, ora si sta valutando se imbastire la trattativa ufficiale", si legge nello stesso articolo.

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"Provedel (32), invece, dovrebbe essere annunciato in settimana: 3 milioni alla Lazio. Occhio alla situazione-Mancini (30), il cui rinnovo con la Roma sembra incontrare difficoltà", conclude il giornale nazionale.

(Fonte: Libero)

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