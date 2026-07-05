"Il Milan sta forzando la spesa senza lesinare troppo sui prezzi. Nell'Inter, al contrario, sembra che la proprietà sia lenta a fornire risposte a una dirigenza che cerca di muoversi velocemente per anticipare la concorrenza". Così il quotidiano Libero racconta il momento del mercato del club nerazzurro alle prese con l'acquisto di un esterno e di difensori centrali che vadano a sostuire Acerbi e de Vrij che hanno lasciato Milano come Darmian e Sommer.