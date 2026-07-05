"Il Milan sta forzando la spesa senza lesinare troppo sui prezzi. Nell'Inter, al contrario, sembra che la proprietà sia lenta a fornire risposte a una dirigenza che cerca di muoversi velocemente per anticipare la concorrenza". Così il quotidiano Libero racconta il momento del mercato del club nerazzurro alle prese con l'acquisto di un esterno e di difensori centrali che vadano a sostuire Acerbi e de Vrij che hanno lasciato Milano come Darmian e Sommer.
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Libero – Mercato, Inter bloccata dai paletti di Oaktree. Difficoltà con Khalaili: agente ‘particolare’
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"Su Chalobah (26) spinge forte il Como che sta preparando l'offerta da 30 milioni più 5 di bonus che potrebbe soddisfare il Chelsea", spiega il quotidiano. E parla anche di un altro obiettivo nerazzurro, Khalaili, per il quale "i nerazzurri stanno cercando di premere l'acceleratore non senza difficoltà considerando che l'agente viene raccontato come "particolare" e che non sono stati utilizzati intermediari. La proposta verbale da 25 milioni all'Union Saint-Gilloise c'è stata, ora si sta valutando se imbastire la trattativa ufficiale", si legge nello stesso articolo.
"Provedel (32), invece, dovrebbe essere annunciato in settimana: 3 milioni alla Lazio. Occhio alla situazione-Mancini (30), il cui rinnovo con la Roma sembra incontrare difficoltà", conclude il giornale nazionale.
(Fonte: Libero)
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