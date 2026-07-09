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Inter, giù le mani da Stankovic: nessun piano mercato, Chivu ha deciso. Percorso alla Pio
Uno dei nuovi volti, ufficializzato da pochi giorni, presente nei primi giorni di ritiro sarà Aleksandar Stankovic. Il centrocampista ha già ringraziato Chivu per la grande occasione che non vuole buttare al vento.
"Aleksandar Stankovic dalla sala dei trofei dell’Inter, nel cuore della sede del club, ha mandato subito un messaggio a Cristian Chivu. Gli anni insieme nelle giovanili non si dimenticano e adesso tutti e due sono pronti a ritrovarsi per la prima volta insieme tra i big. Non c’è nessun piano di calciomercato legato al figlio d’arte, il 20enne è un capitale tecnico più che economico (valutato già ora non meno di 40 milioni) o da monetizzare. Chivu lo sa ed è per questo motivo che a una settimana esatta dalla partenza per il ritiro in Germania ha già le idee chiare sul fatto che Stankovic junior sarà un elemento del suo centrocampo della prossima stagione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Il piano è chiaro: tenere il figlio di Dejan permetterà al ragazzo di crescere ancora, di vivere in serenità la preparazione estiva, tournée tra Hong Kong e Australia compresa, e di giocarsi tutto non durante le prossime settimane ma direttamente in tutta l’annata che verrà. Stankovic si inserirà nella squadra campione d’Italia puntando a ritagliarsi sempre di più uno spazio da protagonista lì in mezzo, dove per il momento c’è ancora un certo sovraffollamento. Un po’ come ha fatto il coetaneo Pio un anno fa. E si giocherà la Champions, già assaggiata col Bruges in quattordici occasioni tra qualificazioni, fase a girone e playoff, con la stessa voglia dell’Inter tutta di brillare. Lo aiuterà quel suo Dna nerazzurro che Chivu sa già sarà componente fondamentale per alimentare le ambizioni di un ragazzo che nei confronti del suo allenatore ha ribadito tutta la sua riconoscenza".
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