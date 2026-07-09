"Aleksandar Stankovic dalla sala dei trofei dell’Inter, nel cuore della sede del club, ha mandato subito un messaggio a Cristian Chivu. Gli anni insieme nelle giovanili non si dimenticano e adesso tutti e due sono pronti a ritrovarsi per la prima volta insieme tra i big. Non c’è nessun piano di calciomercato legato al figlio d’arte, il 20enne è un capitale tecnico più che economico (valutato già ora non meno di 40 milioni) o da monetizzare. Chivu lo sa ed è per questo motivo che a una settimana esatta dalla partenza per il ritiro in Germania ha già le idee chiare sul fatto che Stankovic junior sarà un elemento del suo centrocampo della prossima stagione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.