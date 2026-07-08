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Inter, Khalaili vicino? Sportitalia: “C’è disponibilità ad alzare la posta e…”

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L'Inter continua a spingere per tentare di trovare l'intesa con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter continua a spingere per tentare di trovare l'intesa con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Il classe 2004 è il giocatore individuato dalla dirigenza nerazzurra per sostituire Dumfries sulla fascia destra.

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"L'Inter sta continuando a lavorare con un filo diretto per Anan Khalaili. Unico nome su cui i nerazzurri si stanno concentrando per la corsia di destra nonostante i tanti rumours", conferma anche Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato. "Si lavora sulla valutazione complessiva e c’è disponibilità ad alzare la posta", aggiunge poi Longari.

Khalaili Inter

Nelle ultime ore si è parlato di una nuova offerta dell'Inter all'Union Saint Gilloise del valore di 23 mln di euro più bonus. Da vedere se il club belga accetterà oppure chiederà di più.

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