L'Inter continua a spingere per tentare di trovare l'intesa con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Il classe 2004 è il giocatore individuato dalla dirigenza nerazzurra per sostituire Dumfries sulla fascia destra.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Khalaili vicino? Sportitalia: “C’è disponibilità ad alzare la posta e…”
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Inter, Khalaili vicino? Sportitalia: “C’è disponibilità ad alzare la posta e…”
L'Inter continua a spingere per tentare di trovare l'intesa con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili
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"L'Inter sta continuando a lavorare con un filo diretto per Anan Khalaili. Unico nome su cui i nerazzurri si stanno concentrando per la corsia di destra nonostante i tanti rumours", conferma anche Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato. "Si lavora sulla valutazione complessiva e c’è disponibilità ad alzare la posta", aggiunge poi Longari.
Nelle ultime ore si è parlato di una nuova offerta dell'Inter all'Union Saint Gilloise del valore di 23 mln di euro più bonus. Da vedere se il club belga accetterà oppure chiederà di più.
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