L'Inter continua a spingere per tentare di trovare l'intesa con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili . Il classe 2004 è il giocatore individuato dalla dirigenza nerazzurra per sostituire Dumfries sulla fascia destra.

"L'Inter sta continuando a lavorare con un filo diretto per Anan Khalaili. Unico nome su cui i nerazzurri si stanno concentrando per la corsia di destra nonostante i tanti rumours", conferma anche Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato. "Si lavora sulla valutazione complessiva e c’è disponibilità ad alzare la posta", aggiunge poi Longari.