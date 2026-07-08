"C'è un'ulteriore offerta per Khalaili, novità proprio di questi minuti. L'Inter ha offerto 23 milioni di euro più bonus, partiva da 20 più bonus. Non abbiamo ancora il dato di quanto siano importanti i bonus. L'Union St. Gilloise partiva da 30 milioni di euro. Comunque, è un altro passo in avanti dopo i contatti continui di questi giorni per avvicinarsi alle richieste del club belga, dopo che il giocatore ha ribadito più volte alla sua società di voler andare in nerazzurro. L'Inter ha dunque un alleato e ha fatto un ulteriore passo in avanti. Per Provedel manca solo l'annuncio. Si attende, dunque, la risposta dell'Union St. Gilloise. L'Inter si era creata la pista alternativa Doué: non dovesse andare in porto Khalaili, ci sarebbe eventualmente anche questa opportunità".