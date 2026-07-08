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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Fiducia Khalaili. Le reali cifre. E smentisco che l’Inter sia in trattativa per…”

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Romano: “Fiducia Khalaili. Le reali cifre. E smentisco che l’Inter sia in trattativa per…”

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Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha avanzato ufficialmente un'offerta migliorativa all'Union St. Gilloise per Anan Khalaili
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha avanzato ufficialmente un'offerta migliorativa all'Union St. Gilloise per Anan Khalaili, laterale israeliano designato come erede di Dumfries sulla fascia destra.

Khalaili
Getty Images

Una notizia confermata da Fabrizio Romano, che tra l'altro fa il punto anche su Guela Doué, di cui si è parlato in ottica nerazzurra come alternativa proprio a Khalaili:

Romano: “Fiducia Khalaili. Le reali cifre. E smentisco che l’Inter sia in trattativa per…”- immagine 3
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"Non risultano trattative tra Inter e Strasburgo per Guela Doué, il grande obiettivo rimane Anan Khalaili. Continua con fiducia e serenità la trattativa diretta tra i club con l’Union St Gilloise, vicina ai 25 milioni".

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