Giovane, italiano, già nel giro della Nazionale e con alle spalle quasi 100 presenze tra i professionisti: Niccolò Pisilli è uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio, e il suo nome non è di certo passato inosservato. La Roma lo considera uno dei pilastri della squadra per il presente e per il futuro ma, come per tutti, di fronte a un'eventuale offerta sostanziosa potrebbe ritrovarsi a valutare altri scenari.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampista classe 2004: "La Roma ha blindato Pisilli, togliendolo ufficiosamente dal mercato almeno fino a quando non riceverà la classica offerta impossibile da rifiutare. Arriverà? Oggi non è dato saperlo anche se i movimenti sul centrocampista sono stati molti nelle ultime due settimane. L'asticella però è alta e per certi versi potrebbe anche apparire invalicabile: parliamo di 35 milioni di euro di valutazione".

"Non è in vendita: da qui alle prossime settimane la linea societaria non cambierà e questa considerazione ovviamente inorgoglisce il ragazzo. Lui non se ne sarebbe andato a gennaio e non vorrebbe andarsene neppure ora. La Roma è la squadra del suo cuore, dopotutto. Eppure la parola "incedibile" a Trigoria è stata bandita da tempo. [...] Su Pisilli si sono mossi in tanti. Niccolò è finito nei pensieri di Inter, Juventus e Milan, ha persino attirato l'interesse di qualche club estero come il Porto. Nessuno, però, è mai arrivato a formulare un'offerta convincente".