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fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera – Chalobah, sì all’Inter ma niente saldi. Accelerata per Khalaili: i costi
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CorSera – Chalobah, sì all’Inter ma niente saldi. Accelerata per Khalaili: i costi
I nerazzurri hanno individuato i nomi giusti per rinforzare la difesa e la fascia destra: il punto sulle due trattative
L'Inter prova ad accelerare sul mercato in vista dell'inizio della preparazione estiva. La dirigenza nerazzurra sembra aver scelto definitivamenti i nomi dei prossimi rinforzi da regalare a Cristian Chivu: Trevoh Chalobah per la difesa e Anan Khalaili per la fascia destra.
Il Corriere della Sera fa il punto su queste due trattative: "L'Inter, sfumato Palestra, ha individuato in Khalaili dell'Union Saint-Gilloise l'erede di Dumfries: sfruttando l'empasse del Napoli ha avviato la trattativa con i belgi. Affare da 25 milioni più 5 di bonus.
Poi caccia a Chalobah: ha già detto sì all'Inter, nonostante il pressing del Como. Costa 35 milioni, altro che saldi".
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