Piero Ausilio l'ha già chiarito: l'Inter prenderà due difensori. Bisogna lavorare tanto, dunque, per sistemare il reparto arretrato nerazzurro, che ha perso a parametro zero Acerbi, De Vrij e anche lo stesso Matteo Darmian, jolly prezioso in questi anni. Come si muoveranno i Campioni d'Italia per farsi trovare pronti ai nastri di partenza della nuova stagione? L'aggiornamento sul tema arriva da La Repubblica.

Questo il punto proposto dall'edizione odierna del quotidiano sulla difesa dell'Inter: "L'indiscrezione secondo cui Mourinho lo vorrebbe a Madrid non trova conferma. E senza poter più contare su Acerbi, De Vrij e Darmian, la difesa è una priorità: raffreddatasi la pista Solet, il primo obiettivo è Chalobah del Chelsea, che piace anche al Como".