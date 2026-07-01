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Inter, la difesa è una priorità: Solet pista raffreddata, il primo obiettivo ora è…

Inter Ausilio
L'aggiornamento a proposito dei possibili movimenti per il reparto arretrato nerazzurro
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Piero Ausilio l'ha già chiarito: l'Inter prenderà due difensori. Bisogna lavorare tanto, dunque, per sistemare il reparto arretrato nerazzurro, che ha perso a parametro zero Acerbi, De Vrij e anche lo stesso Matteo Darmian, jolly prezioso in questi anni. Come si muoveranno i Campioni d'Italia per farsi trovare pronti ai nastri di partenza della nuova stagione? L'aggiornamento sul tema arriva da La Repubblica.

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Questo il punto proposto dall'edizione odierna del quotidiano sulla difesa dell'Inter: "L'indiscrezione secondo cui Mourinho lo vorrebbe a Madrid non trova conferma. E senza poter più contare su Acerbi, De Vrij e Darmian, la difesa è una priorità: raffreddatasi la pista Solet, il primo obiettivo è Chalobah del Chelsea, che piace anche al Como".

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