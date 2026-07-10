Inter, Khalaili in viaggio verso Milano! La foto in aereo dell’israeliano

Anan Khalaili è pronto a vestirsi di nerazzurro. Trattativa chiusa ieri, così come le valigie per partire in fretta e furia verso Milano. L’israeliano è decollato da Bruxelles in questi minuti verso l’aeroporto di Linate, dove ad attenderlo ci saranno i cronisti per raccogliere le prime immagini del suo sbarco in Italia. Sui social ha postato una foto proprio dall’interno del jet privato.