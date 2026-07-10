Anan Khalaili è pronto a vestirsi di nerazzurro. Trattativa chiusa ieri, così come le valigie per partire in fretta e furia verso Milano. L’israeliano è decollato da Bruxelles in questi minuti verso l’aeroporto di Linate, dove ad attenderlo ci saranno i cronisti per raccogliere le prime immagini del suo sbarco in Italia. Sui social ha postato una foto proprio dall’interno del jet privato.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Khalaili in viaggio verso Milano! La foto in aereo dell’israeliano
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Inter, Khalaili in viaggio verso Milano! La foto in aereo dell’israeliano
L’esterno israeliano è pronto a legarsi ai colori nerazzurri dopo l’accordo tra le parti trovato nel pomeriggio di ieri
Il ragazzo svolgerà poi le visite mediche con il consueto iter, tra Rozzano e il CONI, prima di trasferirsi in sede per la firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia. Già noti i termini dell’accordo: nelle casse dell’Union Saint-Gilloise 25 milioni di euro più bonus. Chivu lo avrà a disposizione già dal raduno di settimana prossima.
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